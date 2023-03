Van Aert completou os 204,1 quilómetros da clássica belga, com início e fim em Harelbeke, em 04:44.59 horas, superiorizando-se no sprint final aos rivais, com Van der Poel a ser segundo e Pogacar terceiro, todos com o mesmo tempo.

O trio, composto por três dos maiores nomes do ciclismo mundial da atualidade, seguiu junto durante mais de 30 quilómetros na frente da corrida, que apenas foi decidida nos últimos metros, com Van Aert a lançar o sprint e a bater a concorrência, conseguindo o primeiro triunfo da época e 40.º da carreira.

O português Rui Oliveira (UEA Emirates) terminou a corrida na 22.ª posição, a mais de três minutos do primeiro.

