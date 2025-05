"Acho que chegou a altura de o presidente da FPF dar um murro na mesa, porque estamos perante graves suspeições levantadas", afirmou André Villas-Boas, à margem da assinatura de um protocolo com a Câmara de Vila Nova de Gaia.

O dirigente portista criticou as declarações do presidente do Benfica, Rui Costa, sobre arbitragem, depois da final da Taça de Portugal diante do Sporting, considerando-as geradoras de um "ambiente tóxico".

"As frases [de Rui Costa], que não sei a quem as dirige, são graves e levantam várias suspeitas sobre o futebol português. Eu não tenho feito outra coisa se não avisar tanto o presidente da Liga como o presidente da Federação que todo este clima não revela nada de bom", acrescentou.

Villas-Boas também criticou as recentes declarações do presidente do Sporting, Frederico Varandas, sobre o Conselho de Arbitragem, classificando-as como "lamentáveis".

"As declarações de ataque a árbitros e ao Conselho de Arbitragem por parte do presidente do Sporting também são lamentáveis. Continua a atacar árbitros, um em particular, que curiosamente errou a favor da sua equipa. Toda esta liberdade que o líder do Sporting tem deixa-me desapontado com a forma inerte que o Conselho de Disciplina e a Federação assistem a todo este carnaval", disse o presidente do FC Porto.

Sobre a possibilidade de diálogo entre os principais clubes, André Villas-Boas mostrou-se pouco otimista, apontando para a falta de liderança e para o clima de crispação que se vive entre os dirigentes dos chamados 'três grandes'.

"O futebol português está 'podre'. As instituições não colaboram, os grandes clubes não se sentam à mesa, há um conflito claro entre o presidente da Liga e o presidente da Federação. Todos falam em união, mas nada acontece de facto", notou.

O dirigente defendeu também mudanças estruturais, nomeadamente na centralização dos direitos televisivos, advertindo que a sua aplicação terá de considerar a realidade económica dos clubes.

"A centralização poderá beneficiar os clubes mais pequenos, mas é evidente que os três grandes representam a maioria do mercado e não querem perder receitas. Ainda assim, podem contribuir de outras formas", analisou Villas-Boas.

Questionado sobre o modelo competitivo, defendeu alterações, incluindo a remoção da Taça da Liga, e apelou a uma reflexão séria sobre a sustentabilidade do atual formato, referindo jogos com fraca assistência e a necessidade de rever deslocações e calendário.

"O futebol português não pode continuar com jogos com 500 pessoas nas bancadas. É preciso reavaliar o modelo. Defendi ontem (quarta-feira) a remoção da Taça da Liga, que perdeu interesse", afirmou.

O líder dos 'dragões' defendeu a importância de uma liderança institucional forte, capaz de colocar fim ao que classificou como "impasse prolongado" na gestão do futebol nacional, considerando que a ausência de medidas concretas por parte da FPF e Liga contribui para o descrédito do setor junto de adeptos e patrocinadores.

"Não é com almoços de cortesia nem com discursos formais sobre união que vamos resolver os problemas estruturais do futebol português. Precisamos de liderança efetiva, decisões concretas e responsabilização. Estar à espera de relatórios e estudos durante 90 dias é adiar o inevitável", observou.

Interrogado sobre o papel dos clubes neste contexto, Villas-Boas afirmou que as agremiações devem assumir a sua quota de responsabilidade e abandonar posturas que considerou "sobranceiras e hipócritas".

"Os clubes têm de demonstrar maturidade ética e institucional. O atual clima de crispação entre os três grandes é alimentado por discursos divisionistas e atitudes contraditórias. Assim, torna-se impossível alcançar qualquer tipo de entendimento duradouro", afirmou.

