Rui Borges disse estar atento às emoções em redor do jogo de sexta--feira, no qual um triunfo da equipa da vila de Moreira de Cónegos sentencia a despromoção da equipa vizinha e rival, 18.ª e última, com 22 pontos.

"Vai ser um jogo bastante difícil, perante uma equipa que está a precisar de pontos, que sabe que, se perder, vai descer de divisão. O fator emocional, de 'dar a vida', vai estar presente do outro lado", avisou, na conferência de imprensa de antevisão ao 'duelo', marcado para as 20:15.

Convencido de que o fator emocional pode mexer com o adversário, "para o bom e para o menos bom", Rui Borges frisou que os seus pupilos também devem estar atentos a essa dimensão do jogo e tirar partido dela, tendo prometido seriedade e o maior respeito pelo Vizela, caso se confirme a despromoção.

Apesar de também compreender a parte emocional que respeita aos adeptos, Rui Borges salientou que a preparação do encontro foi igual à dos anteriores, com exceção da parte estratégica do jogo

O 'timoneiro' dos 'axadrezados' considerou ainda que a equipa treinada pelo espanhol Rubén de la Barrera tem "uma ideia de jogo muito positiva", com "processos ofensivos interessantes", apesar de estar a ser "penalizada noutros momentos do jogo".

De volta ao sexto lugar da tabela, após o triunfo na deslocação ao reduto do Portimonense (2--0), o técnico realçou ainda que a vitória no Algarve só "tem valor mais elevado" se os seus pupilos vencerem na sexta--feira, até para manterem a hipótese de segurarem a classificação até ao final da época e de baterem o recorde pontual de 52 pontos, numa fase em que somam 46.

Rui Borges confirmou ainda que Caio Secco, titular desde a receção ao Gil Vicente, para a 30.ª jornada (derrota por 1--0), vai manter o lugar na baliza, e elogiou a resposta dos vários jogadores em Portimão, os titulares e os suplentes utilizados, numa fase em que se poderiam deixar vencer pelo relaxamento.

"Deram todos uma resposta muito positiva. Estão comprometidos e sedentos de ganhar até ao fim. Tenho de estar atento a um relaxamento mental indireto, porque, de forma direta, não têm relaxado", disse.

O Moreirense, sexto classificado, com 46 pontos, recebe o Vizela, 18.º e último, com 22, em partida agendada para as 20:15 de sexta--feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com arbitragem de Bruno Pires Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

