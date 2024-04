Tenista luso Nuno Borges apura-se para os quartos de final de pares em Bucareste

O tenista português Nuno Borges, ao lado do norte-americano Reese Stalder, qualificou-se hoje para os quartos de final do quadro de pares do torneio de Bucareste, ao vencer os romenos Marius Copil e Bogdan Pavel.