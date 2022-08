A jogar fora, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador com um golo do defesa Sequeira, aos 13 minutos, com o avançado franco-congolês Banza, que já tinha marcado na primeira jornada frente ao Sporting, a bisar na partida, aos 18 e 79, frente à equipa que representou na época passada.

O Sporting de Braga conseguiu a primeira vitória na competição, depois do empate frente aos 'leões' na ronda inaugural, e lidera provisoriamente com quatro pontos, enquanto o Famalicão, que perdeu na primeira jornada com o Estoril Praia, continua sem pontuar.

AJO // AJO

Lusa/Fim