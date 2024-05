Em Braga, Álvaro Djaló (12 minutos), Abel Ruiz (60 e 88) e Zalazar (64) apontaram os golos da equipa da casa, enquanto pelo Casa Pia marcaram Soma (35) e Lelo (51), beneficiando ainda de um autogolo de Paulo Oliveira (72).

Com o jogo empatado e numa altura em que os bracarenses já estavam reduzidos a 10, devido a expulsão de Álvaro Djaló, aos 75 minutos, Abel Ruiz bisou na partida e garantiu os três pontos para a formação da casa, que continua em quarto, a um ponto do FC Porto, enquanto o Casa Pia é 11.º, com 35, já a salvo da despromoção.

AJO // AJO

Lusa/Fim