O internacional português do Manchester City integra a lista de candidatos a melhor jogador do ano, enquanto João Neves, o jovem médio do Benfica, foi nomeado para o prémio de jogador promessa.

Na categoria de equipa, o Sporting, que no domingo assegurou a conquista do 20.º título de campeão português, 'compete' com grandes equipas europeias, como Real Madrid, Manchester City e Bayern Munique.

Rúben Amorim, que assegurou o segundo título ao serviço dos 'leões', concorre com outros 14 técnicos, numa lista em que figuram, entre outros, Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) e Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).

A votação para atribuição dos prémios decorre online, e os resultados serão anunciados no último fim de semana de maio, numa cerimónia a realizar na Sardenha, em Itália.

