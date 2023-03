Sérgio Pérez conquista pole position do GP da Arábia Saudita

O piloto mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) conquistou hoje a 'pole position' para o Grande Prémio da Arábia Saudita de Fórmula 1, segunda prova do campeonato do mundo, com o campeão Max Verstappen (Red Bull) em 15.º.