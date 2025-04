Jorge Braz divulgou uma lista de 16 jogadores para estágio e torneio particular em Marrocos, de 07 a 13 de abril, na qual promoveu ainda os regressos dos já internacionais Gonçalo Sobral (Quinta dos Lombos) e Ludgero Lopes (Fortitudo Pomezia, Itália).

Portugal, que prepara já o próximo Europeu, a realizar na Letónia e Lituânia entre janeiro e fevereiro de 2026, realiza um estágio em Marrocos, com um torneio em Rabat, defrontando, em 11 de abril, o Afeganistão, e, dois dias depois, China ou Marrocos.

O vencedor de cada um dos primeiros jogos disputam a final, às 21:00 (horas de Lisboa) do dia 13, e os derrotados discutem um jogo de atribuição do terceiro lugar, às 18:00, ambos no Complexo Moulay Abdellah, em Rabat.

A seleção lusa concentra-se na segunda-feira na Cidade do Futebol, onde realizará treinos na Arena Futsal até terça-feira, dia em que viaja para Rabat.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia/Esp), André Correia (Benfica) e Diogo Basílio (Eléctrico FC).

- Fixos: Bruno Maior (Leões Porto Salvo), Ricardo Lopes (Sporting de Braga) e Gonçalo Sobral (Quinta dos Lombos).

- Alas: Tiago Brito (Sporting de Braga), Mamadu Ture (Leões Porto Salvo), Pany (Al Nassr/Ara), Bruno Coelho (RFS Futsal/Let), Tiago Macedo (Córdoba/Esp), Carlos Monteiro (Benfica) e Silvestre (Benfica).

- Pivô: Neves (Sporting de Braga), Pedro Santos (Leões Porto Salvo) e Ludgero Lopes (Fortitudo Pomezia/Ita).

RPM // VR

Lusa/Fim