Seleção feminina de andebol perde com Montenegro e complica presença no Mundial

Fafe, Braga, 09 abr 2025 (Lusa) - A seleção portuguesa feminina de andebol comprometeu hoje as aspirações de marcar presença no Mundial feminino de 2025, ao perder na receção ao Montenegro por 31-19, em jogo da primeira mão do play-off, disputado em Fafe.