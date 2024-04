"Antes de mais quero dizer que percebo e entendo perfeitamente a frustração dos adeptos nesta fase do campeonato, nesta fase do ano, num ano que ambicionávamos muito mais do que aquilo que temos até agora e dai perceber essa tristeza, porque é a mesma tristeza que eu tenho, que os jogadores têm, que os treinadores têm, porque todos nós queríamos muito mais", começou por dizer Rui Costa, em declarações ao canal televisivo do clube 'encarnado'.

O Benfica, campeão nacional, ocupa o segundo lugar da I Liga, com 73 pontos, menos sete do que o líder Sporting, quando faltam disputar quatro jornadas, tendo os 'encarnados' deixado o recinto do Farense sob protestos dos seus adeptos, após o triunfo por 3-1 no terreno dos algarvios.

"Acima de tudo, nenhum de nós está imune à crítica quando as coisas não correm como esperamos. E quando falo em nenhum de nós, falo de todos os profissionais do clube estão imunes às críticas e, portanto, temos de respeitar as críticas também, sendo que da mesma forma acredito que, pela segunda vez, em Faro, ultrapassámos os limites. É nossa responsabilidade acabar o campeonato com a máxima dignidade", prosseguiu.

Nesse sentido, Rui Costa disse assumir as responsabilidades da época, enquanto se recusa a desistir de revalidar o título de campeão.

"Cá estarei para assumir todas as responsabilidades da época, como faço todos os anos, mas, nestas quatro jornadas, recuso-me a atirar a toalha ao chão ainda com campeonato para se jogar e, independentemente da classificação, é obrigatório no Benfica que se façam quatro jornadas com o máximo de dignidade, é isso que se pede aos profissionais, é isso que peço à equipa, como foi em Faro", frisou.

E insistiu, apelando à contenção dos adeptos.

"Todos nós temos de estar preparados para estas quatro jornadas, procurando o melhor daquilo que nós podemos fazer, não atirando a toalha ao chão, pelo menos enquanto matematicamente for possível, não sendo hipócritas e assumindo que está cada vez mais difícil chegar ao título (...). Portanto, o apelo que faço, não apelando que não haja crítica, ao presidente, ao treinador, aos jogadores, mas que essas críticas tenham certos limites. É o que peço e que, no sábado, possamos todos, dentro e fora do campo, dar uma boa imagem daquilo que é o Benfica", rematou.

O Benfica recebe o Sporting de Braga, quarto classificado, no sábado, em jogo da 31.ª jornada da I Liga, tendo, até ao fim do campeonato, deslocações aos terrenos de Famalicão e Rio Ave e a receção ao Arouca.

Com 12 pontos em disputa, e a necessitar de somar dois triunfos para assegurar o seu 20.º título de campeão nacional, o Sporting visita o FC Porto, no domingo, antes de receber o Portimonense, antes de visitar o Estoril Praia e terminar o campeonato em casa com o Desportivo de Chaves.

