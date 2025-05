Henrique Rocha, oriundo do 'qualifying', continua a fazer história em Paris e, depois da estreia na principal grelha do 'major' francês e do triunfo na ronda inaugural, o portuense bateu hoje o favorito checo, número 19 do mundo aos 19 anos, após um longo e duro encontro, decidido em cinco sets, pelos parciais de 2-6, 1-6, 6-4, 6-3 e 6-3.

O jovem representante nacional, de 21 anos, que ocupa o 200.º lugar no ranking mundial, não teve grande oportunidade de se adaptar às emoções da estreia na segunda ronda em Paris, cedendo ao ritmo do mais intenso Mensik, campeão do Masters 1.000 de Miami, que rapidamente chegou ao 4-0 e, apesar de ter sofrido uma quebra de serviço, encerrou o primeiro set com um terceiro 'break'.

Henrique Rocha, que chegou à capital francesa com apenas uma vitória nos últimos 10 encontros, continuou sem encontrar soluções para fazer face ao domínio do tenista checo, quarto finalista no Masters 1.000 de Madrid, e em menos de meia hora viu-se com uma desvantagem de dois sets abaixo, graças a duas novas quebras de serviço.

Quando o fim da aventura em Roland Garros parecia estar iminente, após a quebra de serviço no quinto jogo do terceiro set (2-3), o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis reagiu e de uma forma surpreendente. Depois de devolver o 'break' de imediato, fechou a terceira partida com nova quebra de saque.

Ainda em situação delicada e sem margem para errar, Rocha não enfrentou qualquer ponto de 'break' no set seguinte e, ao converter o segundo que dispôs, assumiu o comando (5-3), restabelecendo de imediato a igualdade no marcador e empurrando a passagem para a terceira eliminatória para a fase decisiva do encontro.

Numa altura em que os dois jogadores já haviam trocado de papéis na terra batida parisiense, Henrique Rocha dominou por completo Jakub Mensik, incapaz de contrariar os dois 'breaks' sofridos, e 'selou' com muita resiliência o triunfo, tornando-se no segundo jogador masculino português a garantir uma vaga na terceira ronda do segundo 'major' da temporada, após o maiato Nuno Borges.

Graças aos 38 'winners' e 47 erros não forçados, face aos 45 pontos ganhantes e 53 erros não provocados do opositor, Rocha tornou-se no primeiro homem português a registar cinco vitórias no mesmo torneio do Grand Slam - três na fase de qualificação -, igualando o feito de Michelle Larcher de Brito em 2009 - igualmente vinda da fase de qualificação.

O tenista luso vai defrontar agora o cazaque Alexander Bublik (62.º ATP, também ele protagonista hoje de uma recuperação de dois sets para afastar o australiano Alex de Minaur (9.º ATP), por 2-6, 2-6, 6-4, 6-3 e 6-2.

