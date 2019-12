Ricardo Sá Pinto quer juntar eficácia à "inspiração" europeia O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, quer transferir para a I Liga de futebol a "inspiração" da Liga Europa, mas com mais eficácia de forma a subir na classificação. desporto Lusa desporto/ricardo-sa-pinto-quer-juntar-eficacia-a_5df4f0d111db0d799fad82db





A equipa minhota vem de uma vitória, fora, na quinta-feira, diante do Slovan Bratislava (4-2), que carimbou o primeiro lugar do grupo K da Liga Europa, mas para o campeonato registou uma derrota na última jornada (1-0), no reduto do Desportivo das Aves, último classificado da I Liga.

"Temos de continuar com a inspiração que temos tido, a criação de oportunidades tem estado sempre presente e agora temos de ser eficazes contra estes adversários. Não podemos estar desequilibrados, temos que estar concentrados desde o início, porque um golo pode criar alguma intranquilidade e ansiedade, como no último jogo", disse na antevisão da receção ao Paços de Ferreira, domingo, na 14.ª jornada do campeonato.

Sá Pinto advertiu que, "mesmo que isso aconteça, a equipa tem que ser madura, tranquila e confiante porque todas as equipas podem sofrer golos, mas não é motivo para criar nervosismo".

Ricardo Sá Pinto considerou o Paços de Ferreira, que vem de duas derrotas e é penúltimo classificado, "uma boa equipa, que tem bons jogadores".

"Mesmo nas derrotas, vi uma equipa que gosta de jogar futebol, tem uma ideia de jogo positiva, individualidades interessantes, é organizada defensivamente, cria duas linhas fortes, só com um avançado na frente, e não nos vai deixar jogar o jogo que queremos nos últimos 30 metros", anteviu.

O treinador disse esperar que o relvado, que foi mudado nos últimos dias, "possa estar em condições" e pediu o apoio dos adeptos para o último jogo do ano em casa para a liga.

Tiago Sá foi titular na Eslováquia pela primeira vez esta temporada e Sá Pinto diz ter "não três guarda-redes diferentes, mas três titulares, cada um deles pode jogar a qualquer altura, têm que estar preparados para isso".

O jovem Trincão, campeão europeu sub-19 em 2018 por Portugal, foi figura de destaque em Bratislava, com um golo e uma assistência, e Sá Pinto considera que se está "perante um grande talento".

"Mas não é só ele, o Xadas e o Galeno também são, por exemplo, o Ricardo [Horta] tem feito um percurso notável, o Wilson [Eduardo] o melhor início de sempre, mesmo com algumas mazelas. Não me é possível dar oportunidades como gostaria, mas vai chegar o tempo do Xadas de poder ajudar a equipa, tem tido um comportamento exemplar nos treinos e numa época ninguém consegue ser sempre regular", disse.

O treinador defendeu ainda que devia haver "mais regularidade na calendarização" do campeonato: "devia haver maior equilíbrio na distribuição das jornadas pelos meses".

Sporting de Braga, oitavo classificado, com 18 pontos, e Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo, com oito, defrontam-se a partir das 20:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.

GYS // NFO

Lusa/Fim