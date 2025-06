O também campeão olímpico em título da especialidade cumpriu os 17,4 quilómetros entre Charmes-sur-Rhône e Saint-Péray em impressionantes 20.50 minutos, deixando um sério aviso à concorrência, a pouco mais de três semanas do arranque da Volta a França.

No primeiro verdadeiro frente a frente da temporada entre os três homens do pódio da última 'Grande Boucle', o belga de 25 anos levou a melhor com larga vantagem sobre os seus grandes adversários, deixando o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 21 segundos e o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a uns 'distantes' 49.

A prestação do campeão em título do Tour, que ainda assim foi quarto, foi mesmo a grande surpresa da jornada, com o esloveno a ficar atrás do norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), terceiro a 38 segundos de Evenepoel.

"Só queria ganhar e depois ver o que acontecia na geral. [...] Estou muito orgulhoso por ter conseguido", admitiu o ciclista da Soudal Quick-Step, equipa que, nas suas contas, festejou hoje a 1.000.ª vitória da sua história.

Na geral, o também campeão olímpico de fundo de Paris2024 'destronou' o espanhol Iván Romeo (Movistar), que chegou à liderança após vencer em solitário a terceira etapa e, hoje, foi 'apenas' 15.º, a 01.26 minutos.

O campeão mundial de 'crono' na categoria de sub-23 desceu à terceira posição, a nove segundos do belga. O segundo é agora o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), a quatro.

Vingegaard subiu ao quinto lugar da geral, a 16 segundos, e mostrou-se satisfeito por "ganhar tempo" a Tadej Pogacar, que é oitavo, a 38.

"[Evenepoel] é o melhor contrarrelogista do mundo, perder só 20 segundos é bastante decente", considerou o dinamarquês da Visma-Lease a Bike.

A equipa neerlandesa teve o primeiro grande tempo de referência, a partir do momento em que Matteo Jorgenson tirou da 'cadeira quente' o francês Rémi Cavagna (Groupama-FDJ).

Mas o norte-americano seria 'eclipsado' por Evenepoel. Chegaram, depois, Vingegaard e 'Pogi', com o esloveno a dececionar, depois de ter estado em destaque na etapa inaugural, que ganhou com o 'bónus' de vestir a amarela.

Bem longe dos primeiros ficou Ruben Guerreiro (Movistar), 128.º a 3.50 minutos do vencedor. O único português em prova ocupa agora a 73.ª posição da geral, a 4.49 de Evenepoel.

Na quinta-feira, a quinta etapa vai ligar Saint-Priest a Mâcon, no total de 183 quilómetros.

AMG // VR

Lusa/Fim