Enquanto Roglic, vencedor em 2017, já assumiu que começa a temporada na 51.ª edição da competição portuguesa, Evenepoel, vencedor em 2020, 2022 e 2024, deve ser a principal baixa, depois de um acidente com um veículo dos correios que lhe provocou fraturas numa costela, omoplata e mão direitas, contusões nos pulmões e "uma deslocação da clavícula direita, que rasgou os ligamentos envolventes"

Campeão olímpico em Paris2024, Evenepoel é o recordista de vitórias na competição, a par de Belmiro Silva (1977, 1981 e 1984), mas deve estar ausente na formação belga que compete no Algarve pela 19.º vez, com um total de 25 vitórias em etapas e seis na geral, destacando-se ainda os êxitos de Stijn Devolder (2008), Tony Martin (2013) e Michal Kwiatkowski (2014).

A RedBull-BORA-hansgrohe, com novo patrocinador, e que já inicia as épocas no Algarve desde 2014, tendo ganho três etapas, sem nunca triunfar na geral -- Maximilian Schachmann, em 2020, e Daniel Martínez, em 2024, ficaram em segundo, sendo que o segundo foi pódio nas três vezes em que competiu, ganhando em 2023, mas pela INEOS - também vai abrilhantar o pelotão.

O chefe de fila da formação germânica, Primoz Roglic, tem um triunfo, em 2017, pela LottoNL-Jumbo, com a qual Jan Tratnik foi terceiro em 2024.

As 88 vitórias em etapas ao longo da sua carreira profissional permitiram-lhe vencer a Volta a Espanha por quatro vezes e o Giro de Itália uma vez.

Entre as equipas da WorldTeams, já estão confirmadas a Alpecin-Deceuninck (Bel), Bahrain Victorious (Bah), EF PEducation-EasyPost (EUA), Groupama-FDJ (Fra), INEOS Grenadiers (Gbr), Intermarché-Wanty (Bel), Red Bull-BORA-hansgrohe (Ale), Soudal Quick-Step (Bel), Team dsm-firmenich PostNL (PBa), UAE Team Emirates (UAE).

Quanto a formações ProTeams, viajam até ao Algarve a Caja Rural-Seguros RGA (Esp), Lotto (Bel) e Tudor Pro Cycling (Sui).

RBA // AJO

Lusa/Fim