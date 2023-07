"A minha posição é bastante clara. Se ele quiser ficar, nós também queremos que ele fique, porém tem de assinar um novo contrato. Não queremos perder o melhor jogador do mundo de graça. Isso é impensável. Ele já disse que nunca sairia a custo zero. Se mudou de ideias, a culpa não é minha", resumiu.

O dirigente catari falava durante a conferencia de imprensa de apresentação do novo treinador, o espanhol Luis Enrique, que substitui Christophe Galtier, apenas um ano ao leme do PSG.

No PSG desde 2017, oriundo do Mónaco, na altura treinado por Leonardo Jardim, Kylian Mbappé já referiu que pretende honrar o compromisso que termina em 2024, altura em que sairá a custo zero, uma vez que não vai acionar a cláusula que o ligaria aos parisienses mais uma temporada.

Assim, as opções do PSG são as de vender agora o campeão do mundo em 2018 e 'vice' em 2022, tentando recuperar do investimento de 180 milhões de euros em 2017, ou convencê-lo, novamente, a prolongar o contrato, como aconteceu em 2022 quando parecia iminente a sua saída para o Real Madrid e acabou por se vincular por mais duas temporadas, com uma de opção, por parte do atleta.

"Eu disse que o meu objetivo era continuar, ficar no clube. É a minha única opção no momento", declarou Mbappé, em 15 de junho, ao serviço da seleção francesa, após se recusar a ativar a época adicional de ligação até 2025.

RBA // NFO

Lusa/Fim