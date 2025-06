A magistrada do estado do Tennessee (sudoeste) Barbara Holmes negou, no domingo, a moção do Governo para deter Ábrego García e afirmou que o tribunal "dará a Ábrego o devido processo que lhe é garantido", informou a ABCNews.

Uma audiência está marcada para quarta-feira para rever as condições de libertação do salvadorenho.

O Governo norte-americano fez regressar Abrego García aos Estados Unidos em 06 de junho, depois de ter sido deportado com 230 imigrantes para El Salvador, apesar de ter um estatuto que o protegia da deportação. O Supremo Tribunal e um juiz de Maryland concluíram que a expulsão foi ilegal.

No entanto, após o regresso aos EUA, o salvadorenho foi acusado de alegado tráfico de seres humanos.

As acusações remontam a um encontro que o arguido teve com agentes da polícia no Tennessee em 2022, quando viajava com vários alegados imigrantes sem documentos.

Abrego Garcia declarou-se inocente na primeira audiência sobre estas acusações, que teve lugar a 13 de junho em Nashville, Tennessee.

Enquanto decorria a audiência, centenas de pessoas protestaram à porta do tribunal para pedir a libertação do arguido e a abolição da agência de imigração ICE (Immigration and Customs Enforcement).

