Nas Caldas da Rainha, Portugal demorou 15 minutos para registar o primeiro toque de meta, por João Belo, mas quando Duarte Diniz (25) e Pedro Bettencourt (32) ampliaram para 19-3 e colocaram a diferença de ensaios em 3-0, o suficiente para a bonificação, já se tinha percebido que os holandeses não tinham argumentos para contrariar os 'lobos'.

Rafael Simões (39 e 42) fez o quatro ensaio ainda na primeira parte e reabriu as 'hostilidades' na segunda, numa tarde que serviu de 'treino' competitivo para a seleção portuguesa, tendo em vista os decisivos embates que se seguem na qualificação para o Mundial, frente a Espanha (13 de março) e Rússia (19 de março).

O desafio contra os russos, previsto para Lisboa, está dependente, no entanto, de confirmação por parte da Rugby Europe, que suspendeu todos os eventos de râguebi na Rússia, após a invasão daquele país à Ucrânia, e 'prometeu' anunciar "oportunamente" novas medidas, em linha com a World Rugby.

Indiferentes a isso, os 'lobos' cumpriram o seu papel e somaram mais quatro ensaios, por Rodrigo Marta (47), Raffaele Storti (56), Pedro Bettencourt (64) e Dany Antunes (78), que somou ainda sete transformações para fechar a exibição com 19 pontos no dia em que voltou às opções do técnico Patrice Lagisquet, pela primeira vez neste ano.

Portugal segue, agora, em terceiro lugar no apuramento para o Mundial de França2023, com 21 pontos, os mesmos que Espanha (quarto) e menos um do que a Roménia (segundo), mas com mais um jogo do que os dois rivais, que se defrontam no domingo, em Madrid.

A Geórgia lidera com 31 pontos e deveria confirmar o 'anunciado' apuramento no domingo, vencendo a Rússia, no encontro que foi, para já, suspenso pela Rugby Europe.

Uma eventual exclusão da Rússia do apuramento para o Mundial e a anulação de todos os seus jogos pode prejudicar as contas portuguesas, uma vez que a Roménia perdeu em Moscovo, território onde Portugal conseguiu somar quatro pontos.

Jogo no Complexo Desportivo Municipal das Caldas da Rainha.

Portugal -- Países Baixos, 59-3.

Ao intervalo: 26-3.

Sob arbitragem do italiano Federico Vedovelli, as equipas alinharam:

- Portugal: Francisco Fernandes, Duarte Diniz, Anthony Alves, José Madeira, José Rebelo, Steevy Cerqueira, David Wallis, Rafael Simões, João Belo, Jerónimo Portela, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, Pedro Bettencourt, Dany Antunes e Nuno Sousa Guedes.

Jogaram ainda: David Costa, Nuno Mascarenhas, Diogo Hasse Ferreira, João Granate, Manuel Picão, João Dias, José Lima e Raffaele Storti.

Ensaios (9): João Belo (15), Duarte Diniz (24), Pedro Bettencourt (32, 64), Rafael Simões (39, 42), Rodrigo Marta (47), Raffaele Storti (56), Dany Antunes (78)

Conversões (7): Dany Antunes (16, 33, 40, 48, 57, 65, 78).

Treinador: Patrice Lagisquet

- Países Baixos: Hugo Langelaan, Ross Bennie-Coulson, Lodi Bujis, Dannis van Dijken, Jim Boelrijk, Christopher Raymond, Spike Salman, Dave Koelman, Mark Coebergh, Mees van Oord, Daan van der Avoird, Oliva Sialau, Bart Wierenga, Jordy Hop e Te Campbell.

Jogaram ainda: Michael Mbaud, Robin Moenen, Gabor Besuijen, Monty Leverstein, Liam Stone, Caleb Korteweg, Storm Carroll e Daily Limmen.

Penalidades (1): Te Campbell (2).

Treinador: Zane Gardiner

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dave Koelman (38).

