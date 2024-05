Em masculinos, Portugal, campeão da Europa e do Mundo em título, soma 1.527,61 pontos, sendo apenas superado pelo Brasil, com 1.568,41, enquanto a Espanha fecha o pódio, com 1.514,42.

O Brasil venceu cinco das nove edições do Campeonato do Mundo, que Portugal ganhou, de forma inédita, em 2021, sendo o detentor do título, além de ser bicampeão da Europa.

Já a Espanha foi campeã do Mundo em duas ocasiões e 'vice' em três, além de ter sido campeã da Europa por sete vezes.

Nas mulheres, o Brasil destaca-se com sete campeonatos sul-americanos, seguido da Espanha tricampeã europeia e de Portugal que perdeu as últimas duas edições continentais para a rival ibérica.

Com o primeiro Mundial feminino a ocorrer somente em 2025, as brasileiras somam 1.364,74 pontos, as espanholas 1.302,33 e as portuguesas 1.266,33.

O "crescimento exponencial do futsal nos últimos anos" levou a FIFA ao "passo lógico" de criar estes rankings, sendo a primeira vez que o organismo lança, ao mesmo tempo, o masculino e o feminino.

O Mundial da Lituânia, que Portugal conquistou, em 2021, atraiu uma audiência média de 2,42 milhões de telespetadores por jogo, um aumento de 130% em relação à edição anterior da Colômbia2016.

Portugal vai defender o título este ano, no Uzbequistão, com o sorteio a decorrer em 26 de maio em Samarcanda.

Segundo a FIFA, esta classificação inicial foi baseada em estatísticas compiladas em mais de 4.600 partidas internacionais.

Este ranking vai servir para determinar as seleções que serão cabeças de série em todas as futuras edições do Campeonato do Mundo.

RBA // AMG

Lusa/Fim