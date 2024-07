Durante a apresentação das duas etapas que vão passar em agosto por 17 municípios de baixa densidade, em Castelo Branco, o governante manifestou o desejo de a prova ter novamente tiradas no país.

"Portugal está na corrida para a Vuelta em 2025", disse Pedro Machado, durante a sua intervenção, após Luís Castro, representante no país da entidade organizadora, a Unipublic, ter anunciado que havia sete países interessados este ano em terem o arranque da Volta a Espanha em bicicleta.

Pedro Machado sublinhou a importância turística para Portugal de atrair grande eventos e mencionou que, no programa do Governo, existe uma medida específica nesse sentido.

"É um evento em que procuramos previsibilidade e continuidade. Isso para um país que se quer projetar, que quer manter um pelotão a este ritmo, temos de garantir que estas provas não são episódicas, são provas que podemos captar", realçou o secretário de Estado do Turismo.

Segundo Pedro Machado, Portugal tem de ter eventos emblemáticos que tragam pessoas ao país todo o ano.

"Em particular no interior e na Vuelta, tem esta dimensão generalista, mas nós queremos continuar esta política de captação dos grandes eventos", reforçou o governante.

Pedro Machado acredita existir abertura nesse sentido, embora tenha acentuado que ainda se está na fase de promoção da Vuelta deste ano, que vai passar por quatro distritos e 21 concelhos.

"Há mais municípios que gostariam de poder contar também com esta passagem da Vuelta. Este ano de 2024 foi possível estabilizar esta plataforma com estes. Quiçá se em 2025 não temos novidades", acrescentou o secretário de Estado do Turismo.

A 79.ª Volta a Espanha arranca em 17 de agosto, com um contrarrelógio de 12 quilómetros entre Lisboa e Oeiras. A segunda etapa ligará Cascais a Ourém, no total de 191 quilómetros, com a última tirada em solo nacional, a terceira, a percorrer 182 entre Lousã e Castelo Branco.

A prova termina em 08 de setembro, em Madrid.

Esta será a segunda vez que a competição começa em Lisboa, depois de o mesmo ter acontecido em 1997, para promover a Expo98, que se realizou na capital portuguesa, e é a quinta vez que tem a etapa inaugural fora de Espanha.

