Portugal, que venceu o Grupo A1 e entrou no sorteio como cabeça de série, vai defrontar os dinamarqueses, segundos classificados do Grupo A4, jogando a primeira mão fora, em 20 de março de 2025, e a segunda em casa, em 23 do mesmo mês.

Caso se apure para as meias-finais, a equipa das 'quinas', vencedora da primeira edição, em 2019, já sabe que terá pela frente o vencedor do duelo entre Itália e Alemanha. Os restantes encontros dos 'quartos' são o Países Baixos-Espanha e o Croácia-França, com os vencedores destas eliminatórias a encontrarem-se na outra meia-final.

Esta é a primeira vez que a Liga das Nações integra quartos de final, uma vez que nas três edições anteriores os vencedores de cada grupo apuravam-se diretamente para a 'final four'.

A final da quarta edição da prova está marcada para 08 de junho do próximo ano, sendo que o anfitrião da 'final four' só será conhecido após ficarem definidos os quatro semifinalistas.

