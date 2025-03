Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, o lateral da Lazio falhou o treino, devido a questões físicas, e fez apenas trabalho específico no ginásio.

Tavares está assim em dúvida para a sessão de hoje, que está agendada para as 18:00, como é habitual na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A tempo inteiro vai estar Francisco Conceição, que na segunda-feira só participou em parte da sessão devido a um atraso no voo que o transportou de Turim para Lisboa. O extremo da Juventus falhou a primeira parte do treino, mas ainda chegou a tempo de trabalhar às ordens do selecionador Roberto Martínez.

Antes do treino, às 17:00, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O primeiro encontro com a Dinamarca será já na quinta-feira, em Copenhaga, no Estádio Parken (19:45 horas de Lisboa).

O segundo e decisivo duelo com os escandinavos será no domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19:45, e vale o acesso à 'final four' da Liga da Nações.

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o Grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

LG // AJO

Lusa/fim