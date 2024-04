Em comunicado, o Comité Olímpico de Portugal (COP) confirmou a ocupação das vagas pelos atletas que as conquistaram, nos Mundiais de canoagem de velocidade de 2023, em Duisburgo, na Alemanha, "após a prova seletiva realizada na manhã de hoje, no Centro de Alto Rendimento da modalidade, em Montemor-o-Velho".

Fernando Pimenta, de 34 anos, vai estar pela quarta vez em Jogos Olímpicos, procurando o primeiro título olímpico, depois do segundo lugar em Tóquio2020 e do terceiro em Londres2012, então em K2 com Emanuel Silva, além dos quinto e sexto lugares no Rio2016, este último em K4.

Já Teresa Portela, de 36, chega pela quinta vez aos Jogos, novamente em K1 500, tal como na capital japonesa, onde conseguiu a sua melhor classificação individual, ao ser sétima, resultado apenas batido pelo sexto posto alcançado em Londres2012, em K4 500.

João Ribeiro e Messias Baptista, que, tal como Pimenta, se sagraram campeões do mundo em 2023, vão representar Portugal na competição de K2 500, naquela que vai ser a terceira presença olímpica de Ribeiro -- foi quarto no Rio2016 em K2 1.000 com Emanuel Silva -- e a segunda de Baptista -- oitavo em K4 500 em Tóquio2020.

A canoagem integra o programa olímpico ininterruptamente desde 1948, tendo Portugal, que se estreou apenas em Seul1988, conquistado duas medalhas na modalidade, a de prata em Londres2012, em K2 1.000, por Fernando Pimenta e Emanuel Silva, e de bronze, em Tóquio2020, novamente por Pimenta, mas em K1 1.000.

A representação lusa em Paris2024 na canoagem está reduzida a metade das que estiveram em Tóquio2020 e no Rio2016, nos quais estiveram oito canoístas -- incluindo um de slalom.

