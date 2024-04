Pichardo vence, Tiago Pereira e Liliana Cá sétimos na Liga Diamante de atletismo

O atleta português Pedro Pichardo ganhou hoje a prova de triplo salto do 'meeting' de Xiamen, na China, da Liga Diamante, com Tiago Pereira em sétimo, e Liliana Cá na mesma posição no lançamento do disco.