Um salto de 17,03 metros, logo ao primeiro ensaio, bastou para o luso, campeão olímpico em Tóquio2020, triunfar no regresso ao circuito que venceu em 2018, 2021 e 2024, na única tentativa acima dos 17.

Sem o campeão olímpico Jordan Díaz e o bronze Andy Diaz, o jamaicano Jordan Scott foi a principal concorrência, acabando em segundo, com 17,00 metros, enquanto o chinês Yaming Zhu foi terceiro, com 16,92. Tiago Luís Pereira foi nono, com 15,96.

Pichardo, com o diferendo que o opõe ao Benfica por resolver, não competia há mais de sete meses e meio, desde o triunfo no Memorial Ivo Van Damme, também da Liga Diamante, em Bruxelas, em 14 de setembro de 2024.

Recordista nacional, com 18,04 metros, o luso-cubano de 31 anos entrou em choque total com o Benfica, o clube que o recebeu desde que se decidiu naturalizar, em 2017, em litígio que já chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto, tendo rescindido contrato em 13 de janeiro com os 'encarnados'.

Depois, e com vista a Los Angeles2028, mudou-se para Itália e para o ATL-Etica, como 'estrela' do emblema da região de Treviso, tendo hoje regressado, seguindo-se o meeting de San Vendemiano, em 17 de junho, a caminho dos Mundiais Tóquio2025, em setembro, para os quais tem marca de acesso direto.

Em Keqiao, nota ainda para Liliana Cá, quinta classificada no lançamento do disco, com 61,40 metros como melhor ensaio, em concurso dominado sem surpresa pela bicampeã olímpica norte-americana Valarie Allman, que arremessou o engenho a 70,08.

A neerlandesa Jorinde van Klinken ficou num muito distante segundo lugar, com 66,22 metros, e a cubana Yaimé Pérez foi terceira, com 65,00.

No peso, dominado pela norte-americana Chase Jackson, com 20,54 metros, recorde do meeting, Jessica Inchude foi 10.ª e última, com 17,94.

A neerlandesa Jessica Schilder foi segunda, com 19,77, e a sueca Fanny Roos bateu o recorde do seu país para ficar em terceira, com 19,66.

No salto com vara, o sueco Armand Duplantis venceu como esperado, mas sem recorde do mundo, 'ficando-se' pelos 6,11 metros, num dia marcado pela grande prestação do barreirista norte-americano Cordell Tinch.

O atleta de 24 anos colmatou a ausência do campeão olímpico Grant Holloway nos 110 barreiras, com 12,87 segundos, quarta melhor marca mundial de sempre, a sete centésimos do recorde do mundo, fixado por Arries Merritt em 2012.

Foram fixadas várias marcas mundiais do ano, casos da norte-americana Grace Stark nos 100 metros barreiras (12,42), da etíope Tsige Duguma nos 800 (1.56,64 minutos) e do norueguês Karsten Warholm nos 400 barreiras (47,28).

O próximo meeting da Liga Diamante é em Doha, em 16 de maio.

SIF (FB) // PFO

Lusa/Fim