Pedro Figueiredo termina em 28.º o Le Vaudreuil Golf Challenge

Le Vaudreuil, França, 29 jun 2025 (Lusa) -- Pedro Figueiredo, o único português a passar o 'cut', terminou hoje no grupo dos 28.ºs classificados o Le Vaudreuil Golf Challenge, terminando a prova do circuito challenge com um total de 281 pancadas (sete abaixo do par).