Perante os especialistas de pares Skupski (15.º do mundo de pares) e Salisbury (20.º), já vencedores de torneios do Grand Slam, Borges e Rinderknech, tenistas do top-100 de singulares, foram batidos por 7-6 (7-5) e 6-4, em uma hora e 31 minutos.

O maiato, 41.º de singulares e 101.º de pares, tinha também chegado à terceira ronda de singulares, tornando-se o primeiro homem a chegar a essa fase em Roland Garros, feito imitado depois por Henrique Rocha.

Com a eliminação de Nuno Borges em pares, Portugal deixa de ter representantes no segundo torneio do Grand Slam da temporada, numa edição em que Borges e Rocha caíram na terceira ronda de sigulares, Jaime Faria foi afastado na estreia, tal como Francisco Cabral, mas em pares.

