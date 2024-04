Nuno Borges, 56.º classificado no ranking mundial, foi derrotado por um tenista posicionado ligeiramente abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 73.º lugar, pelos parciais de 7-5 e 6-4, após uma hora e 58 minutos de confronto.

O número um português e único tenista luso entre os 100 melhores do mundo sofreu uma quebra de serviço logo no jogo inaugural, mas conseguiu empatar 4-4, antes sofrer nova -- e decisiva -- quebra, que permitiu a Munar estabelecer o 6-5 e, posteriormente, fechar o set inicial.

O cenário repetiu-se no segundo parcial, com Munar a impor-se rapidamente no serviço de Borges (2-1), e, apesar de o português ter reagido de imediato (2-2), voltou a ceder mais tarde (4-3) e permitiu ao adversário vencer o encontro no terceiro 'match point' que dispôs.

Nuno Borges, de 27 anos, conheceu o mesmo destino do ano passado na prova espanhola, no qual foi afastado na primeira eliminatória pelo norte-americano Marcos Giron, e continua com uma única ronda ultrapassada em Masters 1.000, em Roma, em 2023.

