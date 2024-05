O maiato, 46.º do ranking mundial, vai defrontar Machac, 44.º, naquele que será o primeiro confronto entre os dois.

O número um português conseguiu no Open da Austrália, primeiro 'major' da época, a sua melhor prestação em torneios do Grand Slam, ao chegar à quarta ronda, sendo que, no torneio de terra batida parisiense, atingiu a segunda ronda em 2023.

Caso se qualifique para a segunda ronda, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre o argentino Mariano Navone, 31.º cabeça de série, e o espanhol Pablo Carreño Busta.

Nuno Borges ainda poderá ter a companhia de Jaime Faria no quadro principal de Roland Garros, com o português a defrontar o brasileiro Felipe Meligeni Alves na terceira e última ronda da qualificação.

Naquela que deverá ser a sua despedida de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos na 'catedral' da terra batida, com 14, vai estar num dos grandes encontros da ronda inaugural, defrontando Alexander Zverev, atual número quatro mundial, numa reedição da meia-final de 2022, em que o alemão se lesionou com gravidade.

A primeira ronda de Roland Garros terá ainda um encontro entre antigos vencedores de 'majors' (e grandes nomes do ténis mundial na última década), com o britânico Andy Murray a defrontar o suíço Stan Wawrinka, que venceu em Paris em 2015.

O número um mundial e detentor do título, o sérvio Novak Djokovic, vai ter pela frente o francês Pierre-Hugues Herbert, que recebeu um convite da organização, enquanto o italiano Jannik Sinner, segundo da hierarquia e vencedor do Open da Austrália, vai encontrar o norte-americano Christopher Eubanks.

O vencedor do encontro entre Sinner e Eubanks vai defrontar Wawrinka ou Murray na segunda ronda.

NFO // AMG

Lusa/Fim