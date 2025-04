Dois dias depois de ter superado o também espanhol Pablo Carreño Busta na estreia, o maiato, 41.º colocado do ranking mundial, foi derrotado pelo atual 29.º, que tinha ficado isento da primeira ronda, com os parciais de 6-2 e 6-3, ao fim de uma hora e 14 minutos.

Nuno Borges, de 28 anos, tinha atingido pela primeira vez a segunda eliminatória na sua terceira presença no Masters 1.000 de Madrid, onde perdeu na estreia em 2023 e 2024.

O desaire com Davidovich Fokina abriu caminho à participação do número um português no Estoril Open, no qual chegou aos quartos de final do torneio de singulares masculinos em 2024 - dois anos antes, tinha festejado o título de pares ao lado de Francisco Cabral.

A prova decorrerá entre segunda-feira e 04 de maio, no Clube de Ténis do Estoril, tendo baixado este ano à categoria 'challenger', antes de regressar ao circuito ATP já em 2026.

