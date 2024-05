"Temos visto que Paris tem tentado amenizar a situação do Sena e vi que fizeram um reservatório por causa da chuva. Vejo isso com alguma tranquilidade", referiu Angélica André, que prefere competir em água fria e com ondulação, mas diz que os nadadores de águas abertas têm de "estar preparados para tudo".

Nos Mundiais aquáticos, em fevereiro, em Doha, a nadadora do FC Porto conseguiu um resultado histórico nos 10 km, conquistando o bronze, naquela que foi a primeira medalha de sempre de Portugal na disciplina em Mundiais.

Após a apresentação dos trajes e equipamentos da equipa portuguesa para Paris2024, no Aeroporto de Lisboa, Angélica André assumiu que essa medalha traz responsabilidade e permite sonhar mais, mas ainda não esqueceu o 17.º lugar em Tóquio2020.

"O primeiro objetivo é poder vingar-me de Tóquio. Claro que, depois de um Mundial extraordinário que tive em fevereiro, não vejo que haja impossibilidades de alcançar mais do que o resultado que tive em Tóquio e esperar um grande resultado", assumiu.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.

