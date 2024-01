"É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo", lê-se na nota de pesar.

Apelidado de "o professor", Zagallo teve um papel fundamental em quatro dos cinco títulos mundiais da canarinha.

Como jogador, conquistou dois troféus: em 1958, na Suécia, e em 1962, no Chile. Do banco, conduziu a seleção brasileira ao título no México, em 1970, e foi coordenador técnico na conquista do título de 1994, nos Estados Unidos.

Voltou aos comandos da seleção em 1998, quando o Brasil de Ronaldo perdeu por três bolas a zero no Stade de France para os Bleus, do capitão Didier Deschamps.

Zagallo, imortalizado com uma estátua à frente do estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, esteve à frente da seleção do Kuwait, entre 1976 e 1978, e da equipa dos Emirados Árabes Unidos, nos anos 1989 e 1990.

CAD // CAD

Lusa/Fim