Os algarvios adiantaram-se aos 16 minutos, por Lucas Possignolo, os locais deram a volta, com tentos de Rafael Martins aos 23, e Steven Vitória, aos 35, mas a última 'palavra' foi dos forasteiros, com um tento de Dener, aos 83.

Com este resultado, o Moreirense, que falhou um penálti aos 90+4 minutos, por Steve Vitória, isolou-se no sétimo lugar, com 18 pontos, enquanto o Portimonense juntou-se no grupo dos nonos a Tondela, Rio Ave e Santa Clara.

