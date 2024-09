Oliveira fez a sua melhor volta em 1.31,724 minutos, terminando o dia a 1,039 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o espanhol Marc Márquez (Ducati) por 0,185 segundos e o também espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi terceiro, por 0,281.

O dia até começou bastante mal para o piloto português, que não foi além do 22.º posto na sessão de treinos livres desta manhã.

No entanto, da parte da tarde, o piloto natural de Almada, de 29 anos, melhorou cerca de três segundos ao tempo realizado anteriormente, fechando o dia na 14.ª posição de uma sessão que apurou os 10 mais rápidos para a segunda fase da qualificação (Q2), a disputar no sábado.

"Foi um dia estranho. Sentimos que melhorámos durante a sessão da tarde, mas, de facto, tive bastantes dificuldades, sobretudo nas zonas de travagem", começou por explicar Miguel Oliveira, em declarações divulgadas pela equipa norte-americana Trackhouse.

O piloto luso sublinhou que no circuito de Misano há "bastante aderência". No entanto, acredita não estar "a usar o pneu traseiro da forma correta nas travagens".

"Estamos a colocar menos carga na frente por causa do contacto do pneu traseiro com o asfalto, mas isso cria alguma instabilidade, que custa meia décima de segundo ao colocar a mota, ter o controlo na travagem e pôr a mota na posição correta para a saída das curvas", explicou Miguel Oliveira.

O piloto da Aprilia admite ter "boa aderência", tal como os restantes, mas admite algumas "dificuldades com a mota", ao não sentir uma condução "fluida".

"Fiz duas voltas em 31,7 na última tentativa, mas esse é o tempo que os pilotos da frente fazem com pneus usados atrás, pelo que não é uma questão de aderência. Trata-se de encontrar o compromisso ideal para a entrada nas curvas. Vamos ver se encontramos a direção correta para amanhã [sábado]", disse o piloto português.

Sábado disputa-se mais uma sessão de treinos livres e as duas fases da qualificação, antes da corrida sprint.

Miguel Oliveira chega a esta ronda no 13.º lugar do campeonato, com 60 pontos.

Jorge Martin lidera o campeonato, com 299 pontos.

