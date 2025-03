Na quarta-feira, o lateral esquerdo Nuno Tavares, que tinha falhado os dois primeiros treinos do estágio, foi dispensado pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por apresentar problemas físicos que não eram recuperáveis a tempo dos confrontos com os nórdicos.

Num treino em que já se sentiram os efeitos da depressão Martinho, com fortes rajadas de vento, após uma pequena palestra de Martínez, durante os 15 minutos abertos à comunicação social, os 22 jogadores de campo realizaram os habituais exercícios de aquecimento, com a bola apenas a ser utilizada nos 'meiinhos'.

À margem, numa das balizas do relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, os guarda-redes Diogo Costa, Rui Silva e José Sá fizeram trabalho específico, hoje já sem a companhia de Diogo Fernandes, da seleção de sub-20, que tinha treinado na véspera com a equipa principal.

Ainda hoje, a 'equipa das quinas' voa para a Dinamarca, onde Roberto Martínez e um jogador vão fazer a antevisão do encontro da primeira mão.

O primeiro encontro com a Dinamarca será na quinta-feira, em Copenhaga, no Estádio Parken (19:45 horas de Lisboa), enquanto o segundo e decisivo duelo com os escandinavos está marcado para domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19:45, e vale o acesso à 'final four' da Liga da Nações.

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o Grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

