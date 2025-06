"Num formato de Mundial, com três partidas, todas são importantes. Se não tens um resultado bom, estás longe de te classificar. Mesmo que tenhamos um bom resultado neste jogo, também teremos de o ter no último jogo", afirmou Martín Anselmi, em Atalanta, nos Estados Unidos, onde hoje os 'dragões' vão defrontar o Inter Miami, na segunda jornada do Grupo A.

Na primeira ronda, o FC Porto empatou a zero com o Palmeiras.

O técnico argentino assumiu a sua admiração por Messi, seu compatriota e estrela do Inter Miami, e confessou mesmo que será uma "celebração" defrontar o já histórico jogador de 37 anos.

"Sempre pensei em como preparar um jogo contra Messi. Mas agora decidimos pensar em nós, em recuperar fisicamente, em como recuperar a bola. Isso será importante. Quanto mais tempo tivermos a bola, menos danos o Inter e Messi vão fazer. Mas, sim, ter a oportunidade de defrontá-lo é um desafio e até uma forma de celebrar a nossa profissão", referiu.

Anselmi foi mais longe e assumiu mesmo que o principal fator da partida será tentar que Messi tenha o menos tempo a bola nos seus pés.

"Como argentino, Messi deu-nos muitas alegrias. Mas, ao ter que enfrentá-lo, para mim é mais um jogador que há que temos que defender bem. Sabemos que a bola não pode passar por ele e, quanto mais conseguirmos isso, mais nos vai aproximar da vitória. Temos de pensar em nós e saber que a nossa estratégia defensiva não depende de um jogador", disse.

O técnico de 39 anos admitiu que algumas equipas europeias estão a ter problemas nos Estados Unidos, enquanto outros emblemas, com os sul-americanos, chegam a esta prova em melhores condições físicas, já que estão a meio da temporada.

"Nem todas as equipas supostamente mais fortes se têm superiorizado na prova. Nós sabemos o que queremos. Com o Palmeiras não tivemos o ritmo que queríamos. Viemos de férias, de paragens e isso é incomparável com uma atividade contínua. Recuperámos os jogadores por estes dias e é isso que continuamos a fazer", concluiu.

O Inter Miami-FC Porto está agendado para as 20:00 (horas de Lisboa) no Mercedes-Benz Stadium, em Atalanta.

LG // CAD

Lusa/fim