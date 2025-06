Norris foi o primeiro a cruzar a linha de meta, 2,695 segundos antes de o seu companheiro de equipa e líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri (McLaren), com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a terminar em terceiro, a 19,820.

Com estes resultados, Norris recuperou sete pontos a Piastri, que mantém a liderança do campeonato, agora com 216 pontos, mais 15 do que o vencedor de hoje.

AGYR // JP

Lusa/Fim