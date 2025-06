"O Manchester City pode confirmar que Mateo Kovacic foi operado devido a uma lesão no tendão de Aquiles. O médio croata vai falhar o Mundial de clubes. Mateo vai passar o verão a recuperar e todos no clube lhe desejamos uma rápida recuperação", refere o clube em comunicado.

Kovacic, de 31 anos, é, assim, baixa na formação de Pep Guardiola, que deve contar com os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes no Mundial de clubes, com o City a enfrentar no Grupo G os italianos da Juventus, os marroquinos do WAC Casablanca e o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

O Mundial de clubes, este ano num novo formato, vai decorrer nos Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho, com a presença de dois clubes portugueses, o Benfica e o FC Porto.

AJO // PFO

