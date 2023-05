Jude Bellingham marcou oito golos e fez quatro assistências nesta época na Liga, e no total de competições marcou 14 e assistiu em seis ocasiões, naquela que foi a sua terceira temporada em Dortmund.

O final de época na Liga foi dramático para a equipa, com Bellingham a falhar o último jogo, devido a um problema num joelho, e o Borussia Dortmund a ser incapaz de vencer em casa o Mainz (2-2), o que lhe daria o título de campeão.

A equipa esteve a perder por 2-0 e ainda empatou nos descontos, mas terminou o campeonato com os mesmos 71 pontos do Bayern Munique, campeão, pela 11.ª vez consecutiva, com melhor diferença entre golos marcados e sofridos.

Bellingham, que chegou em 2020 proveniente do Birmingham, por 29 milhões de euros, tem sido um dos rostos do Dortmund e também da seleção inglesa, e a imprensa tem noticiado a possibilidade de sair para o Real Madrid, por 100 milhões de euros.

RPM // AJO

Lusa/Fim