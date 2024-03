"Temos de perceber a responsabilidade do jogo e conhecer também a forma de atuar do adversário e as suas mais-valias em termos individuais. Estamos preparados para um jogo intenso, muitas vezes disputado, em que os duelos e a gestão da posse de bola vão ser muito importantes", afirmou José Mota sobre a partida da 27.ª jornada, em declarações divulgadas pelo emblema algarvio.

O treinador da formação de Faro declarou que o Arouca "tem sido uma das melhores equipas nos últimos jogos, desde que entrou este treinador [Daniel Sousa]".

"Tem melhorado bastante não só na qualidade de jogo, mas também nas vitórias que tem conseguido. Neste momento, é uma equipa que está tranquila na tabela classificativa e já conseguiu o seu principal objetivo, a manutenção. Com 34 pontos, penso que é suficiente", acrescentou.

José Mota antecipou "um jogo extremamente difícil e complicado frente a uma equipa fortemente motivada", que tem "muito bons jogadores" e "tem sido forte individual e coletivamente".

O treinador do Farense, que não contará com o médio Cláudio Falcão, por castigo, alertou ainda os seus jogadores para a possibilidade de, face às condições climatéricas, o relvado do Estádio Municipal de Arouca ficar 'pesado' durante a partida.

"Tem chovido bastante no Norte e, com o decorrer do jogo, o relvado deve tornar-se 'pesado'. É algo que faz parte do futebol, mas temos de nos adaptar rapidamente, se tal acontecer", sublinhou.

As duas semanas de pausa para os compromissos das seleções nacionais permitiram, explicou Mota, recuperar jogadores lesionados e fatigados, e fortalecer os laços de convívio numa fase importante do campeonato, de modo a abordar a partida de Arouca com "determinação e atitude".

Arouca, sétimo classificado, com 34 pontos, e Farense, 12.º, com 27, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

EYP // MO

Lusa/Fim