John Korir, de 28 anos, recuperou de uma queda nos primeiros metros para juntar este triunfo ao conquistado na Maratona de Chicago, em outubro último, concluindo a prova em solitário, com menos 19 segundos do que o tanzaniano Alphonse Simbu, segundo classificado, que se impôs ao sprint ao também queniano Cybrian Kotut, terceiro com o mesmo tempo (2:05.04).

Após cruzar a meta, com o segundo melhor tempo de um vencedor e o terceiro mais rápido de sempre, atrás dos seus compatriotas Geoffrey Mutai (2:03.02) e Moses Mosop (2:03.06), ambos em 2011, Korir abraçou o seu irmão mais velho, Wesley Korir, vencedor da corrida em 2012, celebrando um feito inédito de dois irmãos em Boston.

No dia em que a cidade do Estado de Massachusetts celebrou o 250.º aniversário do início da Guerra da Independência dos Estados Unidos, o norte-americano Conner Mantz terminou no quarto lugar, em 2:05.08, deixando, novamente, o pódio masculino sem representação nacional.

No setor feminino, Sharon Lokedi estabeleceu o recorde do percurso, ao cumprir a 129.ª edição da emblemática corrida norte-americana em 2:17.22, mais de dois minutos mais rápida do que a etíope Buzunesh Deba, em 2014 (02:19.59).

Aos 31 anos, Lokedi, segunda em 2023 e vencedora em Nova Iorque em 2022, 'vingou-se' de Obiri, que procurava o terceiro triunfo seguido em Boston e, mesmo assim, melhorou o seu recorde pessoal para 2:17.41, terminando no segundo lugar, também a 19 segundos da vencedora.

A etíope Yalemzerf Yehualaw terminou no terceiro posto, em 2:18.06.

A mais antiga maratona anual do mundo, que este ano contou com 30 mil participantes, foi três vezes vencida pela portuguesa Rosa Mota, em 1987, 1988 e 1990.

Na competição em cadeira de rodas, o suíço Marcel Hug, bicampeão paralímpico na distância, conseguiu a sua oitava vitória em Boston, ficando a duas do sul-africano e recordista Ernst van Dyk, enquanto a norte-americana Susannah Scaroni repetiu triunfo de 2023.

JP // VR

Lusa/Fim