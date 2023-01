"O Bayern assinou com o internacional português João Cancelo por empréstimo do Manchester City. O lateral, de 28 anos, muda-se para Munique num acordo inicial até ao final da presente temporada", referem os bávaros em comunicado.

Cancelo, de 28 anos, estava a cumprir a quarta temporada ao serviço dos campeões ingleses, que o contrataram à Juventus em 2019, por 65 milhões de euros (ME), emergindo, desde então, como uma das principais figuras do 'onze' comandado por Pep Guardiola, ultimamente na lateral esquerda.

Com 154 jogos e nove golos pelos 'citizens', o defesa luso acabou por perder espaço nas opções do técnico catalão desde que regressou do Mundial2022, disputado entre novembro e dezembro, sendo que apenas participou em cinco dos 10 encontros que o City realizou no último mês e só foi titular em três deles.

O lateral dividiu a formação entre Barreirense e Benfica, de onde saiu para os espanhóis do Valência, que representou entre 2014 e 2017, antes de rumar a Itália, para alinhar, por empréstimo, no Inter Milão, em 2017/18.

Terminada a cedência aos 'nerazzurri', acabou por ser contratado em definitivo pela Juventus, que pagou 40 ME ao Valência, ficando em Turim somente uma temporada, até se transferir para Inglaterra, onde tinha como companheiros de equipa os compatriotas Rúben Dias e Bernardo Silva.

Cancelo é o terceiro jogador português a representar o Bayern Munique, depois de Renato Sanches, que se transferiu do Benfica em 2016 e esteve ligado aos bávaros até 2019, e Tiago Dantas, que foi cedido pelos 'encarnados' em 2020/21.

O Bayern Munique é o atual líder da Bundesliga e vencedor das últimas 10 edições da competição.

