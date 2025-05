"O Liverpool FC acertou a contratação de Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen. O jogador da seleção neerlandesa assinou um contrato de longo prazo (...) após passar com sucesso nos exames médicos", informou o emblema de Merseyside, na página oficial na Internet.

O defesa direito, 12 vezes internacional pelos Países Baixos, passou as últimas quatro épocas e meia no Bayer Leverkusen, tendo assinado 30 golos e 39 assistências, dando agora o 'salto' para a Liga inglesa, uma decisão "muito fácil".

"Foi muito fácil. O Liverpool chegou e disse que tinha interesse, e, obviamente, para mim foi uma decisão fácil. Adeptos do Liverpool, vou dar o meu máximo com toda a minha energia, o meu ritmo de trabalho e espero que possamos vencer juntos. Estou muito animado por estar aqui", manifestou o lateral, que assinou no mesmo dia em que o inglês Trent Alexander-Arnold deixou o clube para vestir as 'cores' dos espanhóis do Real Madrid até 2031.

Formado no Manchester City, Frimpong saiu para os escoceses do Celtic, em 2019, mas em janeiro de 2021 rumou aos 'farmacêuticos', ajudando-os a conquistar uma Bundesliga, uma Taça da Alemanha e uma Supertaça.

Nos 'reds', vai encontrar o português Diogo Jota e os compatriotas Virgil Van Dijk, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo.

