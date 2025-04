Confrontado com os elogios do técnico bracarense, Carlos Carvalhal, ao Famalicão, Hugo Oliveira retribuiu os cumprimentos, reforçando a qualidade do adversário.

"Concordo no facto de dizer que vai ser um jogo bastante competitivo. Mas se o mister Carvalhal foi elogioso para connosco, eu tenho que ser mais ainda em relação àquilo que é o Braga hoje. Está no seu melhor momento da época", destacou.

O treinador do Famalicão enalteceu ainda o equilíbrio e a profundidade do plantel bracarense: "Chega ao jogo com todos os jogadores disponíveis, numa equipa que é extremamente competente, competitiva e que faz uma mescla entre experiência, juventude, qualidade técnica e tática, e ambição de um clube que está extremamente desenvolvido. Junta-se a isso a competência de um treinador, quiçá o mais experimentado da Liga."

Apesar da dificuldade, Hugo Oliveira deixou claro que o Famalicão entra em campo com a ambição de vencer.

"Nós somos uma equipa que olha para todos os jogos para ganhar, e agora não vai ser diferente. Na primeira volta tivemos um dos melhores espetáculos de futebol que esta Liga teve este ano e acredito que agora vai ser também um grande jogo", afirmou.

O técnico abordou ainda o crescimento da equipa e do próprio clube desde que assumiu funções.

"Ainda há muito para fazer. Acho hoje que o clube tem ainda mais potencial do que achava quando cá cheguei. Terá que haver a junção entre um jogo de intenções e possibilidades. O clube tem muitas possibilidades, boas intenções do treinador, da administração, de todas as pessoas que aqui trabalham", frisou.

Hugo Oliveira reconheceu também o caminho que o Famalicão ainda tem pela frente, usando o Sporting de Braga como referência.

"Estamos mais fortes do que estávamos nesse jogo [da primeira volta], mas não estamos no ponto a que podemos chegar. Basta olhar para aquilo que é o adversário e os passos que aquele clube deu, e perceber que nós também temos que os dar", disse.

Em caso de vitória frente ao Braga, o Famalicão poderá bater o recorde de quatro triunfos consecutivos em casa na I Liga, que remonta à época 1990/91.

Sobre isso, Hugo Oliveira mostrou-se confiante: "Se estivermos bem estamos mais próximos de vencer e é isso que ambicionamos. Lutar pela vitória à nossa maneira, de forma competitiva. O Sporting de Braga está no melhor momento da época e encontra-se envolvido numa luta importante, com a vantagem de lutar sem ter a obrigação de vencer, mas também sabe que vai encontrar um Famalicão forte. Eles sabem que não será fácil vencer aqui."

Famalicão, sétimo classificado, com 43 pontos, e Sporting de Braga, terceiro, com 63, defrontam-se a partir das 20:30 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, num jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.

