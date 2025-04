"Vai ser um jogo difícil num estádio que normalmente é extremamente complicado para o Famalicão. O histórico não é nada positivo. Mas nós olhamos sempre para o presente e para o futuro", afirmou o técnico, em declarações na antevisão ao encontro.

Num momento positivo da temporada, Hugo Oliveira destacou o bom ambiente no seio da equipa e uma vontade renovada de continuar a evoluir: "Não cheira a sete jogos para o final, cheira a energia, cheira quase a um início de época e uma certa vontade que não termine. Que a época tivesse mais meses, mais jornadas".

Sobre o adversário, o técnico sublinhou a qualidade ofensiva do Arouca, alertando para as dinâmicas e variações táticas da formação arouquense.

"É uma equipa com ideia ofensiva muito interessante, com muitas dinâmicas, muitas permutas, que cria muito jogo interior e que sabe o que quer fazer com a bola", explicou.

Ainda assim, Hugo Oliveira garantiu um Famalicão fiel aos seus princípios e preparado para impor o seu jogo: "Se formos rigorosos, se formos agressivos, é um jogo em que teremos que ter a nossa ideia desde o primeiro minuto. Acho que vamos fazer um bom jogo e estamos num momento em que queremos mais. Queremos fazer mais, ambicionamos mais".

Por fim, o treinador apelou a uma leitura mais abrangente sobre o percurso da equipa famalicense.

"Gostava que olhassem para o Famalicão como um todo. Agora é momento de dar azo ao nosso processo ofensivo, mas sem esquecer que também somos fortes no processo defensivo. Queremos ser uma equipa que quando não domina o jogo, pelo menos controla", defendeu.

O Famalicão, em oitavo lugar, com 37 pontos, desloca-se este sábado, às 18:00, ao terreno do Arouca, que ocupa a nona posição com menos um ponto, numa partida relativa à 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por Gonçalo Neves, da associação de Coimbra.

JYA // AJO

Lusa/fim