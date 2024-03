Em Tbilissi, na final do Caminho C dos play-offs, os georgianos acertaram quatro de cinco pontapés - enquanto os helénicos falharam dois de quatro -, para selarem um apuramento inédito e encontrarem a seleção lusa no fecho da fase de grupos, em Gelsenkirchen, em 26 de junho.

Os georgianos juntam-se também à anfitriã Alemanha, Albânia, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Itália, Países Baixos, República Checa, Roménia, Sérvia, Suíça e Turquia.

Os últimos dois 'passaportes' serão ainda hoje atribuídos, aos vencedores dos embates País de Gales-Polónia, em Cardiff, e Ucrânia-Islândia, em Wroclaw, na Polónia.

A fase final do Euro2024 realiza-se de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha, com Portugal integrado no Grupo F, juntamente com a Geórgia, a República Checa (18 de junho, em Leipzig) e a Turquia (22 de junho, em Dortmund).

