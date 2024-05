A formação italiana, que tinha vencido por 3-2 em casa, na semana passada, ainda viu os belgas empatarem a eliminatória, através de Maxim de Cuyper, aos 20 minutos, mas assegurou a qualificação graças a uma grande penalidade convertida pelo argentino Lucas Beltrán, aos 85.

Esta será a sexta final europeia da Fiorentina, que na época passada também alcançou a decisão da Liga Conferência Europa, na altura perdendo diante dos ingleses do West Ham (1-2), ficando agora à espera do adversário, que sairá do duelo de quinta-feira entre Aston Villa e Olympiacos, sendo que os gregos venceram por 4-2 na primeira mão.

A final da terceira edição da Liga Conferência Europa está agendada para 29 de maio, na AEK Arena, em Atenas.

MO // MO

Lusa/Fim