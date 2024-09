Depois de uma boa entrada em jogo, com o golo do espanhol Samu, logo aos oito minutos, os 'dragões' permitiram a reviravolta da equipa norueguesa ainda na primeira parte, com os tentos de Kasper Hogh, aos 15, e de Jens Petter Hauge, aos 40, jogador que ampliou o marcador, aos 62, já depois de a sua equipa ter ficado reduzida a 10, com a expulsão, por duplo amarelo, de Määttä.

Um tento do sueco Deniz Gül, em cima dos 90 minutos, deu ainda alguma esperança à equipa 'azul e branca', mas o marcador não voltou a mexer.

Após esta estreia sem pontuar no novo formato da Liga Europa, o FC Porto volta a jogar no próximo dia 03 de outubro, com a receção aos ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

