Na primeira mão, o FC Porto, vencedor das duas últimas edições, venceu em Guimarães, com um golo do brasileiro Pepê, aos 51 minutos, recebendo agora os vimaranenses num encontro marcado para as 20:15, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Este será o terceiro encontro entre as duas equipas no espaço de duas semanas, com o Vitória a ter vencido no Estádio do Dragão, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga.

Nas últimas cinco temporadas, o FC Porto, que tem 19 títulos, chegou por quatro vezes à final da Taça de Portugal e venceu em três ocasiões (2019/20, 2021/22 e 2022/23), perdendo apenas em 2018/19 para o Sporting, equipa que já está na final, depois de afastar o Benfica nas meias-finais.

O Vitória, que festejou apenas uma conquista da Taça de Portugal, há 11 temporadas, tenta chegar pela oitava vez à final, a primeira desde 2016/17, quando perdeu com o Benfica.

A final da Taça de Portugal está marcada para 26 de maio.

