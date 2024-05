A equipa algarvia, que somou o segundo triunfo consecutivo na prova, chegou a deter uma vantagem de dois golos, depois dos tentos de Gonçalo Silva (36 minutos) e de Matheus Oliveira (45), ainda permitiu aos 'canarinhos', que estavam há duas partidas sem perder, igualar, com os golos de Fabrício (45+2) e de Rodrigo Gomes (52), mas Bruno Duarte (65) anotou o tento da vitória da equipa de Faro.

Com esta vitória, o Farense chega ao oitavo lugar, com 37 pontos, já com a manutenção assegurada, enquanto o Estoril mantém-se no 13.º, com 33, muito perto da manutenção, contando cinco pontos de vantagem para o Portimonense, em lugar de play-off de manutenção, quando faltam apenas duas jornadas para o fim do campeonato.

